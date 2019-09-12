دوليه

أفادت النيابة العامة البلجيكية أمس أن الشرطة التي تحقق في قضية فساد مرتبطة بصفقة انتقال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش من اندرلخت البجيكي الى نيوكاسل يونايتد الانكليزي، داهمت ممتلكات في بلجيكا ولندن وموناكو وأوقفت شخصين، بمن فيهما وكيل لاعبين.

وتحقق الشرطة التي داهمت ايضًا مقر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في وقت سابق من هذا العام، في مسألة تبييض أموال مشتبه بها متعلقة بصفقات انتقال بينها وصول ميتروفيتش الى نيوكاسل عام 2015 بصفقة بلغت 18,5 مليون يورو. تحت اشراف قاضي مكافحة الفساد في بلجيكا، قامت الشرطة وسلطات الضرائب بعمليات تفتيش يومي الثلاثاء والاربعاء وأوقفت وكيل لاعبين في موناكو وشريكه في مدينة لييج البلجيكية. وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام أن «الوقائع تتضمن بشكل خاص عمليات تبييض أموال وفساد في صفقات انتقال لاعبي كرة قدم».

ويعتبر هذا التحقيق منفصلا عما يطلق عليه فضيحة «فوتبول غايت» البلجيكية، التي أسفرت عن توجيه تهم لعشرين مشتبهًا بهم منذ أكتوبر 2018، بمن فيهم وكلاء لاعبين، حكام ومسؤولون في نواد مختلفة، في تحقيق واسع النطاق يشمل عمليات احتيال وفساد وتلاعب بنتائج المباريات.

