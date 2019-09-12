دوليه

طالب مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت باللعب بقوة دفاعية أكبر والتخلص من الأخطاء السخيفة التي وقعت خلال الفوز 5-3 على كوسوفو بتصفيات يورو 2020. وتقدمت كوسوفو بهدف بعد 35 ثانية من البداية بعد خطأ من المدافع مايكل كين، ورغم أن انكلترا ردت بتسجيل خمسة أهداف في الشوط الأول، فانها عانت من نهاية متوترة بعد استقبال هدفين بالشوط الثاني. وأوضحت أهداف رحيم سترلينغ وهاري كين، وثنائية جادون سانشو، القوة الهجومية للمنتخب الانكليزي، لكن ساوثجيت لم يكن راضيا عن أداء الخط الخلفي. وأضاف ساوثغيت: «كان الأمر غريبا. نقاط القوة ونقاط الضعف كانت واضحة أمام الجميع، هناك أخطاء مثيرة للقلق وبدائية».

وتابع «ارتكبنا أخطاء فردية سيئة وبدأنا بشكل متواضع. لقد أعجبني كيفية التعافي بعد الخطأ المبكر. كان من الرائع استغلال الاستحواذ على الكرة في الشوط الأول». ونوه «شهدت الفترة القصيرة بعد الاستراحة أخطاء سخيفة وقرارات سيئة والافتقار للتغطية في الخط الخلفي. جعلنا المباراة غير مريحة بالنسبة لنا».

