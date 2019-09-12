loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ماركينيوس: بيرو تعلمت الدرس


قال البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جرمان الفرنسي أن المنتخب البيروفي أخذ العِبَر من المباراتين الأخيرتين اللتين جمعتا المنتخبين في كوبا أميركا 2019.
وأوضح ماركينيوس في حديث لشبكة «غلوبو» البرازيلية: «أعتقد أنها كانت مباراة متقاربة. كنت مدركا بأن الأمور ستكون صعبة استنادا الى المباراتين الجديتين اللتين خضناهما ضدهم. كنت أعلم بأنهم سيسعون جاهدا لتحقيق نتيجة إيجابية (بعد الخسارتين الأخيرتين)، وقاموا بما يجب القيام به». وتذمر ماركينيوس من «أرضية الملعب التي لم تساعدنا»، فيما رأى زميله المدافع فاغنر أن هذه الخسارة تشكل «درسا» للمنتخب، موضحا «هذه المباريات تجعلنا ننضج كفريق. ندرك أهمية الفوز... لكننا نعلم أيضا بأن الهزيمة قد تحصل. يجب أن يساعدنا ذلك على التطور».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة