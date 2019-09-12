دوليه

قال البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جرمان الفرنسي أن المنتخب البيروفي أخذ العِبَر من المباراتين الأخيرتين اللتين جمعتا المنتخبين في كوبا أميركا 2019.

وأوضح ماركينيوس في حديث لشبكة «غلوبو» البرازيلية: «أعتقد أنها كانت مباراة متقاربة. كنت مدركا بأن الأمور ستكون صعبة استنادا الى المباراتين الجديتين اللتين خضناهما ضدهم. كنت أعلم بأنهم سيسعون جاهدا لتحقيق نتيجة إيجابية (بعد الخسارتين الأخيرتين)، وقاموا بما يجب القيام به». وتذمر ماركينيوس من «أرضية الملعب التي لم تساعدنا»، فيما رأى زميله المدافع فاغنر أن هذه الخسارة تشكل «درسا» للمنتخب، موضحا «هذه المباريات تجعلنا ننضج كفريق. ندرك أهمية الفوز... لكننا نعلم أيضا بأن الهزيمة قد تحصل. يجب أن يساعدنا ذلك على التطور».

