دوليه

اعترف الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية أن فريقه خاض مواجهة صعبة في المباراة التي تعادل فيها مع اليمن 2-2 أول من امس على ستاد البحرين الوطني في المنامة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. وتقدم منتخب اليمن مرتين عبر هدفي محسن محمد (8) وعمر الضاحي (37)، لكن منتخب السعودية أدرك التعادل من خلال هدفي هتان باهبري (23) وسالم الدوسري (48).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز سنغافورة على فلسطين 2-1 على ستاد جالان بيسار في سنغافورة.وتصدر منتخب سنغافورة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لفلسطين ونقطتين لليمن ونقطة من مباراة واحدة للسعودية ولا شيء لأوزبكستان.

وقال رينار في المؤتمر الصحافي: «كانت المباراة صعبة في مجرياتها، لم نتمكن من الظهور بشكل مميز في الشوط الأول، لكننا تمكنا في الشوط الثاني من اللعب بشكل أفضل وتعديل النتيجة، رغم أن هدفنا كان تحقيق نقاط المباراة كاملة».

وأضاف: «عملنا طوال الأسبوع الماضي بشكل مكثف، ولم نغير الكثير على مستوى طريقة اللعب، لذلك لابد من مضاعفة الجهد وزيادة العمل لتحقيق أهدافنا». في المقابل قال هتان باهبري صاحب الهدف الأول للسعودية: «نحن مستاؤون من نتيجة المباراة، وبالتأكيد الشارع السعودي سيكون مستاء من النتيجة أيضاً»، وأوضح: «لعبنا بشكل جيد، لكن لا أعرف ما الذي حدث لنا في هذه المباراة»، وقال عمر الضاحي صاحب الهدف الثاني لليمن: «هذه النتيجة رسالة واضحة لكل الفريق في المجموعة بأن فريقنا جيد». وتابع: «قدمنا مستوى جيداً أمام السعودية ونجحنا في تحقيق نتيجة جيدة، سوف نقاتل حتى النهاية من أجل إبقاء فرصتنا بالمنافسة».وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 10 أكتوبر، حيث تلتقي السعودية مع سنغافورة في بريدة، وأوزبكستان مع اليمن في طشقند.

