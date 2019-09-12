دوليه

اعتبر الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر، ان الحظ عاند العنابي في لقائه مع ضيفه الهندي اول من امس والذي انتهى بالتعادل السلبي في ختام مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ضمن الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المشتركة.

ورغم التعادل، احتفظ العنابي الذي حقق فوزا كبيرا في الجولة الأولى على أفغانستان (6-0)، بصدارة الترتيب العام للمجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين وبفارق نقطة واحدة عن عمان صاحبة المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، والغائبة عن منافسات هذه الجولة.

في المقابل، حصدت الهند نقطتها الأولى في التصفيات بعد خسارتها في الجولة الأولى على أرضها أمام عمان (1-2)، لتحتل المركز الرابع خلف أفغانستان الثالثة برصيد 3 نقاط بعد فوزها اول من امس (1- 0) على ضيفتها بنغلادش التي قبعت في ذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «لست سعيدًا بهذه النتيجة، كنا نسعى لتحقيق الفوز، ولكن للأسف قد تؤدي بشكل جيد لكن لا تفوز في النهاية».

وتابع أن الحظ لم يكن مع المنتخب القطري في هذه المباراة، مضيفًا «صنعنا أكثر من 25 فرصة ولكن لم نتمكن من هز الشباك».

وعن عدم مشاركة أكرم عفيف في لقاء الأول من امس، أفاد: «لا مشكلة في هذا الأمر، عدم مشاركته كان أفضل قرار بالنسبة لنا وللاعب أيضًا».

