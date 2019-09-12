دوليه

قرر نادي الزمالك قيد الحارس محمود عبد الرحيم جنش في القائمة الأولى للفريق للموسم الحالي. وكان جنش تعرض لإصابة في وتر إكيليس خلال تواجده مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وبات جنش اللاعب رقم 29 في القائمة.

من ناحية أخرى، توجهت بعثة الفريق إلى السنغال لملاقاة جينيراسيون فوت ضمن ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.

وشهدت قائمة الزمالك غياب محمود عبدالرازق شيكابالا للإصابة بجانب المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في المشاركة بالمباراة.

واستبعد المدير الفني ميتشو كلا من حازم إمام وإسلام جابر لأسباب فنية ومحمد حسن ومصطفى فتحي لعدم الجاهزية بينما شهدت القائمة عودة كريم بامبو ومحمود عبدالغزيز وأحمد سيد «زيزو».وتضم القائمة 21 لاعبا هم: في حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي.الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو.الهجوم: مصطفى محمد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

