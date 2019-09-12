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أشاد رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي بلاعب نادي القادسية والأزرق السابق محمد راشد وما قدمه طوال مشواره الرياضي سواء مع الأندية التي مثلها أو المنتخبات الوطنية، وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة لخدمة الرياضة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه الى العمل الإداري أو الفني مع الاندية أو المنتخبات الوطنية مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب.

من جانبه، شكر راشد الشيخ ثامر العلي ووجه له الدعوة لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي وذلك على هامش المباراة التي ستجمع الأصفر بنظيره العربي يوم 21 سبتمبر الحالي على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة الثانية من القسم الأول للدوري الممتاز.