دوليه

تعرض المنتخب الاردني لخسارة قاسية أمام ضيفه الباراغوياني 2-4 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء أول من أمس على ملعب عمان الدولي في اطار استعداد الأول للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وانهى منتخب الاردن الشوط الاول متقدما بهدفين لموسى التعمري (43) وياسين البخيت (45)، قبل ان ينهار في الثاني وتستقبل شباكه أربعة أهداف تناوب على تسجيلها أوسكار روميرو (56) وميغل الميرون (73) وروبرتو روخاس (76) وأليخاندرو روميرو (89).

ويلعب منتخب الأردن في التصفيات المزدوجة ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات استراليا والكويت ونيبال وتايوان، حيث افتتح مشواره بالفوز على الأخيرة 2-1، على ان يلتقي في الجولتين الثالثة والرابعة مع الكويت ونيبال يومي 10 و15 الشهر المقبل ومن ثم استراليا يوم 15 نوفمبر القادم في عمان بختام مرحلة الذهاب.

يذكر ان منتخب الأردن خاض سابقا أربع مواجهات مع منتخبات من قارة أميركا الجنوبية، ففاز على الإكوادور 3-0 وخسر أمام كولومبيا 0-3 وأوروغواي في الملحق المؤهل لكأس العالم (مونديال البرازيل 2014) 0-5 ذهابا في عمان، وتعادلا 0-0 إيابا في مونتيفيديو.