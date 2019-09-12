دوليه

اعتبر لاعب المنتخب الأسترالي ماثيو ليكي (صاحب الهدفين الأول والثاني في مرمى الأزرق) أن منتخب بلاده قدم المستوى المطلوب في مباراة الاول من امس رغم الظروف الصعبة.

وقال اللاعب: «التصفيات صعبة دائماً في قارة آسيا، خاصة في مواجهة المنتخبات خارج ملعبنا، أجرينا معسكراً تدريبياً جيداً وكنا محظوظين لخوض مباراة واحدة، ولهذا كان أمامنا أسبوع كامل من أجل الاستعداد».

وأردف بالقول: «أظهر اللاعبون عقلية جيدة اليوم وتركيز كبير، هذه الأشياء التي تحتاج لها في مثل هذه الظروف، كان الجو حار جداً، ولهذا أعتقد أن المباراة اعتمدت على الحالة الذهنية، والفوز 3-0 خارج ملعبنا لم يكن سهلاً على الإطلاق، ولكننا قمنا بإنجاز المهمة».

من ناحيته، قال اللاعب آرون موي حول المباراة المقبلة أمام نيبال يوم 10أكتوبر في كانبيرا: «سيكون من الرائع أن نلعب على أرضنا، وأنا واثق أن الجماهير سوف تحضر للمباراة المقبلة لتشاهدنا وتدعمنا، ونحن نتطلع لذلك».

