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أول النهار

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إشادة دولية بتقرير الكويت حول حقوق ذوي الإعاقة


قال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم ان تقرير الكويت الاول لحقوق ذوي الاعاقة في الكويت قد حظي باشادة واستحسان من لجنة الخبراء المتخصصة. جاء ذلك في تصريح من الغنيم لـ«كونا» اثر اختتام استعراض اللجنة الدولية لحقوق ذوي الاعاقة لتقرير الكويت حول مدى التزامها بالاتفاقية الدولية ذات الصلة. وقال ان «هدفنا من تلك الحوارات التفاعلية مع الخبراء هو الاستماع الى مختلف الآراء المطروحة منهم والاستعانة بخبراتهم ايضا في تعزيز ما تقوم به الكويت لتطبيق بنود الاتفاقية». ولفت الى ان «تقييم الخبراء الايجابي لما قدمته الكويت في اول تقرير لها امام اللجنة يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوي الاعاقة انطلاقا من ثوابت الكويت وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف». واضاف ان اشادة اعضاء اللجنة يؤكد ان الجهات المعنية في الكويت لم تتدخر وسعا في تذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول ذوي الاعاقة على حقوقهم كاملة في مجالات التعليم والصحة والتعامل الاداري الحكومي والخدمات العامة بما فيها خدمات الاعلام. واكد الغنيم في الوقت ذاته ان الكويت تعزز مكانتها بنتيجة هذا الاستعراض التي اشادت بها الامم المتحدة بحرصها على دقة تقديم تقاريرها ذات الصلة بمراجعات الاتفاقيات الدولية او تلك ذات الصلة بحقوق الانسان في المواعيد المحددة لها وجميعها تتميز بنتائج ايجابية.


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