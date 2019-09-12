أول النهار

التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بيير كرينبول وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة العادية الـ152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اللقاء تطرق إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك وضع «أونروا» ومسألة دعم اللاجئين الفلسطينيين. وأعرب المفوض العام عن شكره وامتنانه لحكومة الكويت على دعمها لوكالة «أونروا». حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي وسفير الكويت لدى جمهورية مصر العربية محمد الذويخ ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير المستشار طلال الشطي.

