أول النهار

اشادت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الثقافية في اليابان ميتسوكو شينو بدور الكويت في صون التراث الثقافي غير المادي ودعمها لليابان في انتخابات عام 2018 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

جاء ذلك على هامش اجتماع عقدته شينو بحضور نائبها نوبوميتسو كاميو مع سفير الكويت لدى اليابان حسن زمان والمستشار الفني للامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورئيس الوفد الكويتي في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي د. وليد السيف.

واكدت شينو ضرورة رفع مستوى التعاون بين البلدين لاسيما أنهما عضوان حاليا في اللجنة الدولية الحكومية لاتفاقية (يونسكو).

واوضحت ان اليابان تسعى دائما الى رفع المستوى الثقافي حيث لها تجربة ناجحة في تطوير متاحفها تقنيا باستخدام التقنيات الثلاثية والرباعية الاتجاهات وقامت بتوظيف الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال لشرح مقتنيات المتاحف مما زاد رغباتهم في زيارة تلك المتاحف.

من جانبه قال السفير زمان في تصريح لـ«كونا» ان الكويت منفتحة على رفع المستوى الثقافي مع اليابان في كل المجالات كالمتاحف والاعلام والمنظمات الثقافية الدولية ومنها (يونسكو).

