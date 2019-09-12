الأولى

عواصم الوكالات: اثار اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة الى السيادة الاسرائيلية في حال فوزه بالانتخابات المقبلة موجة من الغضب في الدول العربية، حيث اكدت الكويت أن ما قد يسفر عنه هذا الاعلان سيكون «باطلا ولا يرتب أي آثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني» فيما طالب مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن الدولي بحماية الشعب الفلسطيني ودعت السعودية الى اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي....(طالع ص18).

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار الكويت و«بأشد العبارات» ما أعلن عنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حول عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 حال فوزه في الانتخابات القادمة. وأكد المصدر أن مثل هذا الاعلان يعد اعتداء خطيرا وصارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة فضلا عما يمثله من تقويض للجهود الهادفة الى احلال السلام العادل والشامل.

وشدد المصدر على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية في رفض هذا الاعلان واعتبار ما قد يسفر عنه «باطلا ولا يرتب أي آثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني». واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على موقف الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية التي في مقدمتها مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

من جهته دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني امس تصريحات نتانياهو ووصفها بأنها «استفزازية خطيرة وعدوانية» وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وتقوض جهود السلام الدولية. ودعا الزياني المجتمع الدولي الى ادانة انتهاك اسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة مطالبا مجلس الأمن الدولي بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني.

الى ذلك، دعت المملكة العربية السعودية الى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء واعتبر بيان صادر عن الديوان الملكي بثته وكالة الانباء السعودية «واس» اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي «اجراء باطل جملة وتفصيلا». واكد البيان ان هذا الاعلان يعتبر تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني محذرا من تقويض أي جهود تسعى لاحلال سلام عادل ودائم بعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصه.

واعلنت الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي امس عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء يوم الأحد بطلب من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة 14 وذلك بمقر الامانة العامة للمنظمة بمدينة جدة.

ودانت الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والأردن وسورية وتركيا بأشد العبارات اعلان نتانياهو محذرة في بيانات منفصلة من نسف العملية السلمية