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رام الله - الوكالات: هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء جميع الاتفاقات الموقعة معها اذا ما قامت بتنفيذ خططها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك في تصريح صحافي للرئيس الفلسطيني تعقيبا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية. وقال عباس إنه «إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 فإن «جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت».

من جهته طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتعليق عضوية اسرائيل في الامم المتحدة ووقف العمل بالاتفاقيات معها. وقال المجلس في بيان إن الرد على اعلان نتانياهو يستدعي الاسراع في «سحب الاعتراف باسرائيل ووقف العمل بجميع الاتفاقات معها».