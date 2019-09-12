الأولى

نفت الجمعية الكويتية لحماية البيئة ما اشيع حول تطبيعها مع الكيان الصهيوني والتي تشير الى توجه بعض مؤسسات المجتمع المدني الكويتية الى التطبيع مع الكيان الصهيوني.

واوضحت في بيان لها ان المجتمع المدني الكويتي كان ولا يزال متضامنا مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا وانه ليسوؤنا ان ترتفع اصابع الاتهام في وجوه اعضاء الجمعية المتطوعين الذين لم يتوانوا يوما في اداء مهامهم الادبية والبيئية. وعما يثار عن تطبيع الجمعية مع الكيان الصهيوني حيث يظهر احد أعضائها أمام علم للكيان الصهيوني بين اعلام لدول اخرى، قالت: ان الصورة التقطت خلال مشاركة وفدها ضمن وفد الهيئة العامة للبيئة في مؤتمر بجنيف أخيراً، معلنة رفضها هذا الطرح جملة وتفصيلا، ومؤكدة وطنيتها ووطنية أعضائها والتزامها بثوابت ونهج الكويت في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

واكدت الجمعية انها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية تجاه من يدعي او يروج الشائعات، دفاعا عن الثوابت الوطنية للشعب الكويتي وتبرئة للجمعية ولأعضائها من هذا الاتهام والزعم الباطل فليس مجرد ظهور علم للكيان الصهيوني في لقطة مصورة خلف عضو الجمعية يكون مدعاة لبث وترويج هذا الإفك.

واشارت الى ان مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة للجمعية نشرت الصورة بدون وجود العلم الاسرائيلي حرصا على قيمنا التي لا نزايد عليها.. الا ان ظهورها في الصحف جاء نتيجة وصولها بالحجم الطبيعي لها لضمان جودتها فقط، وكان يفترض ان تحذو الصحف حذونا.