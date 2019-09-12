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عواصم الوكالات: وصف مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خطط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والتي تحدث فيها عن ضم كامل أراضي غور الأردن والضفة الغربية الى اسرائيل اذا ما أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الحالي، بأنها «مدمرة لعملية السلام». فيما حذر الاتحاد الأوروبي أمس من أن تعهد نتانياهو بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة يقوض فرص السلام في المنطقة. وقال الاتحاد الأوروبي انه لن يعترف بأي تغيير في حدود اسرائيل لم يتفق عليه الطرفان. وفي أنقرة قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تغريدة له على تويتر، ان اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي «رسائل غير قانونية وعدوانية قبل الانتخابات»، مضيفًا أن «وعد نتانياهو الانتخابي الذي يقدم كل أنواع الرسائل غير القانونية والعدوانية قبل الانتخابات، يعبر عن دولة عنصرية».