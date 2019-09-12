الأولى

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية عن أن اجمالي مصروفات الحكومة خلال 4 الأشهر الممتدة من أبريل وحتى نهاية يوليو من العام المالي 2019/2020 بلغت 5.6 مليارات دينار، فيما حققت الميزانية ايرادات بقيمة 6.3 مليارات دينار. وقد حققت الميزانية فائضاً قدره 44.7 مليون دينار بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة البالغ 630 مليوناً. (طالع ص 09)

ووفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر يوليو، فقد شهدت فترة الـ 4 أشهر المنتهية من العام المالي الحالي 2019/2020 تحصيل ايرادات نفطية قدرها 5.8 مليارات دينار تمثل 41.9 بالمئة من اجمالي المقدر في الميزانية البالغ 13.86 ملياراً، فيما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة 211.3 مليون دينار تمثل 36.7 بالمئة. وخلال 4 أشهر المنتهية من العام المالي الحالي 2019/2020، تمكنت الحكومة من تحصيل ايرادات غير نفطية بلغت 495.6 مليون دينار تمثل 25.4 بالمئة من اجمالي المقدر البالغ 1.9 مليار دينار.

وفي جانب المصروفات، بلغ اجمالي الرواتب المصروفة والالتزام ما قيمته 1.71 مليار دينار تمثل 22.4 بالمئة من اجمالي الرواتب المقدرة للعام المالي 2019/2020. وأشارت البيانات الى أن اجمالي الانفاق الرأسمالي خلال فترة 4 الأشهر قد بلغ 485.7 مليون دينار تمثل 14.8 بالمئة من الاجمالي المقدر في الميزانية البالغ 3.27 مليارات دينار.

وقد ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بواقع 161.3 مليون دينار لتصل بنهاية يوليو من العام المالي الحالي 2019/2020 الى 1.7 مليار دينار مقابل 1.55 مليار بداية أبريل 2019 وذلك على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتحصيل جميع مستحقاتها تجاه الغير.

ونوهت وزارة المالية الى ان واقع المصروفات الواردة لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب تأخر نقل البيانات من جهات حكومية خاصة بالمرتبات والصرف بالمكاتب الخارجية التابعة، مشيرة الى أن المصروفات الفعلية مقارنة بالايرادات تظهر عجزاً بعد احتساب حصة الأجيال القادمة.