الأولى

قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون الى مجلس الامة بشأن حماية القيم والآداب والذوق العام بحيث يلتزم كل شخص على الأراضي الكويتية سواء أكان مواطنا أو مقيما بمراعاة الذوق والآداب العامة وعدم اتيان أي عمل أو قول من شأنه تهديد الأمن المجتمعي أو الإخلال بالعادات والتقاليد أو السخرية منها.

ونص القانون على ان يتقيد كل من يرتاد الأماكن العامة بالقيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة لدى المجتمع الكويتي ومنها على سبيل المثال لا الحصر، عدم الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس يحمل صورا أو اشكالا أو عبارات تسيء الى الذوق العام وتخل بالآداب العامة، وعدم التلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولكرامة الأشخاص، وعدم الظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية أو ما يسمى «بيجامة النوم». واوجب المقترح كذلك عدم الكتابة أو الرسم وما في حكمهما- على جدران الأماكن العامة بدون تصريح من الجهات المختصة، وعدم رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة او اطلاق العبارات الخادشة والعنصرية على الغير، او تعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع سواء بالقول أو بالفعل.

واوجب ايضا عدم التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار بالأماكن العامة وفي الحصول على الخدمات بالصور كافة، او التغرير بالآخرين وتصوريهم خفية بقصد السخرية منهم أو ايقاعهم في فخ المقالب،وعدم وضع الملصقات الاعلانية على المنازل وجدران الأماكن العامة والخاصة بدون اذن من صاحبها.

وحظر المقترح البصق والقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات العامة، موضحا ان لوزير الداخلية أو من ينيبه اصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الأخلال بالذوق العام والآداب العامة.

وينص القانون على ان يعاقب كل من أخل بالآداب والذوق العام والعادات والتقاليد بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف، على أن تتضاعف العقوبة في حالة العود.