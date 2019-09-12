الأولى

فقدت القيمة السوقية الرأسمالية للبورصة 692 مليون دينار خلال جلسة واحدة لتستقر القيمة السوقية عند مستوى 33.266 مليار دينار مقابل 33.95 ملياراً أول أمس، فيما فقدت القيمة السوقية للبنوك 337 مليون دينار بالغة 19.67 ملياراً من مستواها البالغ 20.19 ملياراً تمثل 48.7 في المئة من إجمالي خسائر السوق. (طالع ص 09)

وقد تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية لشركات الاستثمار من مستوى 2.7 مليار إلى 2.6 مليار، فيما تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية لأسهم الشركات العقارية من 2.1 مليار إلى 1.9 مليار دينار. وقد شهدت البورصة أكبر وتيرة تراجع لها في 2019، حيث أنهت المؤشرات تداولاتها متراجعة بشكل جماعي،

مع تسجيل أعلى وتيرة هبوط للمؤشرين العام والأول خلال العام الحالي. وتراجع المؤشر العام للبورصة اليوم 2.05 في المئة بالغاً أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك بإقفاله عند مستوى 5747.86 نقطة بخسائر تجاوزت 120 نقطة. كما انخفض مؤشر السوق الأول عند الإغلاق 2.54 في المئة خاسراً أكثر من 163 نقطة بإقفاله عند مستوى 6260.9 نقطة.