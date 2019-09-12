الأولى

ارجأت لجنة متابعة المخطط الهيكلي الرابع مناقشاتها خلال اجتماعها الذي عقد أمس في المجلس البلدي إلى الثاني من اكتوبر القادم بسبب تأخير وصول ملف مشاريع الشمال وعدم تسلمها التصور الكامل حول مدينة الحرير والجزر وكذلك مخططات المشاريع التجارية والاستثمارية والمناطق الحرة ومواقع ترانزيت النقل بالعبور ومحطاتها وكل ما هو مقرر من مشاريع تخص تنمية التجارة الدولية. (طالع ص 09)

وكشفت مصادر ذات صلة لـ «النهار» أن اللجنة لم تتمكن من تقديم مقترحاتها بشأن مشاريع المدن الاقتصادية والجزر ومشاريع البنى التحتية للمناطق الجديدة بسبب عدم وجود اي نماذج او مخططات يمكن مناقشتها ما سيعطل انجاز مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة إلى مايو 2020 بسبب عدم تسريع آليات الإنجاز لوضع التصورات النهائية للمنطقة الشمالية والجزر.

وقالت المصادر أن اللجنة لديها مقترحات بشان مشروعات الشمال وما يتعلق بالمناطق التجارية والاقتصادية لكنها لم تطرح للنقاش ترقبا لتسلم ملف الشمال وما يشتمل عليه من تصورات، لافتة إلى ان تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يعتمد بشكل رئيس على مدينة الحرير والمدن الاستثمارية والاقتصادية في الشمال.

واشارت إلى أن هناك تصورات لدى اللجنة تتعلق بإنشاء مراكز خدمات للمشاريع وخدمة رؤوس الاموال والمستثمرين ومناطق للمؤتمرات الكبرى ومراكزها ومناطق للفنادق الضخمة التي تستوعب الوفود لاكثر من عشرة ألاف شخص ويمكن تسكينهم وما يضم تكنولوجيا التجارة والاستثمار وخدماتها والمناطق الفندقية والسياحية الذكية والمناطق السكنية.