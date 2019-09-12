وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقيتي تعزية الى الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق والى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي أعرب فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تدافع زوار مرقد الامام الحسين بمدينة كربلاء والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كذلك بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقيتي تعزية الى الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق والى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تدافع زوار مرقد الامام الحسين بمدينة كربلاء والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.

