وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

كذلك استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح أمس على حدة كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة أنس خالد الصالح، وسفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.

