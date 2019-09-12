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وطن النهار

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مبعوث سمو الأمير بحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الأخوية الراسخة


التقى مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك عصر امس الأول الثلاثاء في قصر السلام بمدينة جدة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي ان ولي العهد السعودي اطمأن في بداية اللقاء على صحة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سائلا الله تعالى أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتينة والراسخة بين البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية السفير الشيخ علي خالد الجابر الصباح، فيما حضره من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.


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