وطن النهار

بحث وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية محمد الجبري مع وزير الزراعة وزير البيئة الأردني ابراهيم الشحاحدة أوجه التعاون المشترك وسبل تطوير التبادل الاستثماري والتجاري وتصدير المنتجات الزراعية والعمل على تحقيق الأمن والغذائي للبلدين.

وقالت هيئة الزراعة في بيان صحافي ان الجبري أشاد خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية والمميزة بين الكويت والأردن والتي تحظى برعاية كريمة من قيادتي البلدين الشقيقين.

وذكرت أنه أشاد بحجم التطور الذي يشهده القطاع الزراعي في الأردن مثمنا استمرار الشراكة بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين.

