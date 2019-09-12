وطن النهار

قال وكيل وزارة العدل بالإنابة عمر الشرقاوي ان اجتماع وكلاء وزارات العدل الخليجيين بحث عددا من الموضوعات من بينها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم.

واضاف الشرقاوي الذي تراس وفد الكويت الى الاجتماع الخليجي الـ21 في تصريح لـ«كونا» على هامش الاجتماع ان المشاركين بحثوا ايضا مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الاحكام والإنابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون.

واوضح انه تم كذلك بحث آلية العمل التي توصلت اليها لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل لاستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والانظمة وكذلك بحث تقرير اجتماعات اللجنة للعام 2017 - 2019.

وذكر الشرقاوي ان التوصيات الخاصة بالموضوعات التي تم بحثها بالاجتماع سيتم رفعها لاجتماع وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد في مسقط في الـ29 من هذا الشهر.

