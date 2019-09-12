وطن النهار

لاتزال برقيات التهاني تتماطر على «النهار» مهنئة باطفائها 12 عاماً من عمرها المديد.

ففي برقية أرسلها إلى رئيس التحرير قال الزميل خالد هلال المطيري رئيس تحرير «الجريدة»: يسعدني ان اتقدم لكم ولجميع العاملين بصحيفتكم بأجمل التنهاني وأخلصها بمناسبة احتفال الجريدة السنوي، متمنين لكم دوام التقدم والازدهار.

مواقف وطنية

بدوره ابرق سعود عبدالعزيز البابطين الى رئيس التحرير مهنئا فقال: اتقدم اليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة مرور اثنى عشر عاما على صدور جريدة النهار، ويسرني ان ايشد بدور جريدتكم الغراء ومواقفها الوطنية المشرفة ومصداقيتها وطرحها المتزن بكل شفافية ووضوح ما جعلها تتبوأ مكانة متقدمة بين الصحف المحلية. سائلين المولى العلي القدير دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتكم الاعلامية، وكل عام وانتم بخير.

أخوة وصداقة

اما سفير اذربيجان لدى الكويت ايلخان قهرمان فقال في برقيته: يطيب لي ان اتقدم الي سعادتكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 12 عاماً على تأسيس جريدتكم الكريمة. وانني واثق بان علاقات الصداقة والاخوة بين بلدينا ستتطور وتخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وانني انتهز هذه الفرصة لاعرب لسعادتكم والأسرة الكريمة عن أطيب تمنياتي بالصحة والسعادة والتوفيق في عملكم الدؤوب.

