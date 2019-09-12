وطن النهار

تقدمت لجنة الحسينيات والمجالس الكويتية بالشكر والتقدير والامتنان الى مقام سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد والى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والى الوزراء وجميع الوكلاء وقيادات وأفراد وزارة الداخلية الأبطال، الذين بذلوا جهدا مميزا، بتفان واقتدار خلال احياء شعائر عاشوراء سيد الشهداء، سبط النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، الامام الحسين عليه السلام.

وقالت اللجنة في بيان لها امس: ان رجال الامن تحملوا عبء واجبهم الوطني، ومسؤولياتهم الجسام، للحفاظ على سلامة الحسينيات وروّادها، في كل مناطق الكويت وضواحيها، واضافت: كما ان الحسينيات اذ لا تألو جهدا ان تتعاون معهم فيما من شأنه تكريس الأمن والامان تتقدم بالشكر والتقدير كذلك للمتطوعين والمتطوعات، الذين تعاونوا مع رجال الأمن، في هذا الشأن الديني والوطني، مضحين بأوقاتهم وراحة اسرهم.

ووجهت اللجنة شكرها ايضا الى نواب مجلس الامة، والى رجال المطافئ، والى طواقم بنك الدم والاسعاف الطبي، والى البلدية، ووزارة الكهرباء بطواقمهم القيادية والميدانية الذين عملوا فورا على اعادة التيار الكهربائي للحسينيات التي تأثرت بالعطل الطارئ في دائرة حولي والشعب.

وقالت ان الشكر موصول الى وزارة التربية والتعليم العالي والى ادارة الوقف الجعفري، والى جميع مؤسسات الدولة والى رجال الاعلام الذين سعوا لابراز الفعاليات الثقافية الحسينية، وأوصلوا رسالتهم في دعم وحدة النسيج الكويتي. وشكرت اللجنة كذلك جيران الحسينيات، وكل المواطنين الذين تحملوا تبعات الاجراءات الأمنية عن طيب خاطر مؤكدة ان ما قامت به هذه الايدي الكريمة، والنفوس العظيمة، من جهد وتضحيات، محل اعزاز وتقدير واحترام من الجميع.

وقالت: باسمنا جميعا من صغار وكبار، نساء ورجال، نشكرهم، ونشد على أيديهم، وندعو الله تعالى ان يثيبهم، ويرفع من شأنهم، ويرزقهم خيري الدنيا والآخرة ونرفع أيدينا جميعا مبتهلين الى الباري عز وجل، ان يحفظ وطننا الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، وان يجنب الكويت وأهلها كل سوء، وان يجمعنا على الوحدة، ويمنع عنها الفرقة، انه سميع مجيب.

