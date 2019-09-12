وطن النهار

في اطار حرص القيادات العليا للمؤسسة الأمنية للاطلاع على الأوضاع الأمنية والمرورية في جميع انحاء البلاد قام وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام يرافقه وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال حاتم الصايغ صباح امس بجولة جوية تفقدية على الطرق الرئيسة والفرعية للاطمئنان على انسيابية الحركة والحد من الازدحام والاختناق المروري. وطالب الفريق النهام خلال الجولة بضرورة تكثيف التواجد الأمني والمروري على جميع الطرق لمنع عرقلة السير خصوصاً في المناطق التي توجد بها المدارس وذلك من اجل القضاء على الوقوف العشوائي وتعطيل حركة السير وتكدس المركبات امام المدارس والوقوف على الأرصفة. كما قام بجولة تفقدية على الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية الى جامعة الشدادية، واطلع على انسيابية الحركة المرورية وامر بانتشار الدوريات المرورية الثابتة والمتحركة في محيط مبنى الجامعة وبوابات دخول وخروج الطلبة لتفادي اي ازدحام مروري وتسهيل الحركة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وشدد الفريق النهام على ضرورة تواجد رجال الأمن عند المدارس والجامعات لتأمين حركة دخول وخروج الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد ومنع الاختناقات المرورية والقضاء عليها بالتنسيق مع جميع القطاعات ذات الصلة.

من جانب آخر بحث وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام مع سفير جمهورية رومانيا دانييل تاناسي قضية المواطن محمد البغلي المختفي في رومانيا منذ أغسطس 2015، مؤكدا له ما تمثله هذه القضية من أهمية على المستويين الرسمي والشعبي في الكويت، ومعربا في الوقت ذاته عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من السلطات الرومانية المختصة لحل لغز اختفائه.

