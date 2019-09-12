وطن النهار

فقدت وزارة الداخلية احد ابنائها البررة رئيس قسم اختبار مرور الفروانية العقيد عبدالرحمن العنيزان اثر حادث مروري مروع وقع مساء اول من امس على طريق النويصيب السريع. ووفق مصدر افاد بان بلاغا ورد مساء أول من امس الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق النويصيب السريع، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث حيث تبين ان الحادث بين سيارتي دفع رباعي وقد تسبب بوفاة مواطن تبين بانه رئيس قسم اختبار مرور الفروانية العقيد عبدالرحمن العنيزان وعليه تم نقل الجثة، فيما باشر رجال المرور والاطفاء بسحب السيارتين من على الطريق وتسهيل حركة المرور.

