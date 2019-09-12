وطن النهار

برعاية وحضور وكيل الحرس الوطني بالتكليف اللواء جمال الذياب افتتح معهد تدريب قوات الحرس الوطني دورة المشاة التقدمية للضباط، ودورة المشاة التأسيسية للضباط بالقاعة المركزية في معسكر الصمود. ورحب اللواء جمال الذياب بمنتسبي الدورتين ونقل اليهم تحيات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، داعيا الضباط الى الاستفادة من الدورات في تلقي العلوم النظرية والتدريبات العملية التي يبذل الحرس الوطني جهودا كبيرة لتطويرها عاما بعد عام لتواكب افضل المناهج والتدريبات العسكرية في المؤسسات العسكرية المرموقة.

