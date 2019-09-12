وطن النهار

نظرت المحاكم الجزائية في مختلف دوائرها امس 3 قضايا امن دولة مرفوعة ضد امام مسجد سابق ومغرد كويتي هارب واخر مسجون، في حين ايدت دائرة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد الحكم الصادر بحبس مغرد كويتي «سكران» لمدة ثلاث سنوات وشهرين مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بالاساءة الى مسند الامارة عبر «تويتر».

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهم الى المحاكمة بتهم تتعلق بمخالفة قانون جرائم امن الدولة الداخلي والجنح، على خلفية تطاوله على مسند الامارة بالاضافة الى قيامه باطلاق عبارات مسيئة من خلال حسابه. وقررت دائرة اخرى بمحكمة الاستئناف تحديد جلسة 18 الحالي للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها المغرد الكويتي الهارب عبدالله الصالح والذي صدر حكم امام محكمة اول درجة بحبسه لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهمة الاساءة لدولة الامارات. وسبق ان صدرت احكام قضائية من محاكم كويتية بسجن الصالح مدداً متفاوتة، وصلت مع صدور هذا الحكم اكثر من 31 سنة مع الشغل والنفاذ. ونظرت محكمة الجنايات امس اولى جلسات قضية امن الدولة المتهم فيها امام المسجد السابق «ح. ع» بالاساءة الى دولة مجاوره وقررت تأجيلها الى الشهر المقبل، وفي احداث جلسة امس مثل المتهم امام المحكمة وانكر الاتهام المسند اليه جملة وتفصيلا وطلب دفاعه اجلا للاطلاع والتصوير.

