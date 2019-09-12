وطن النهار

نفذت ادارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، امس الاربعاء، تمرين اخلاء وهمي في مستشفى جابر الاحمد وذلك ضمن استراتيجة وزارة الصحة لتأهيل العاملين في المستشفيات الحكومية بهدف تطبيق وتفعيل خطة الطوارئ والوقوف على مدى الجهوزية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور فواز الرفاعي في تصريح له ان ادارة الطوارئ الطبية نفذت بمشاركة ادارة مستشفى جابر الاحمد عملية الاخلاء لاحد الاجنحة وقد تم التعامل مع الحدث من قبل فريق الطوارئ بالمستشفى والكوادر الطبية والتمريضية ونقل 4 حالات خطرة تم التعامل معها عن طريق الطوارئ الطبية ونقلها بسيارات الاسعاف

وأوضح ان الادارة تنفذ تمارين الاخلاء والايواء الوهمية منذ سنوات عدة بهدف الوقوف على الملاحظات التي تحدث اثناء التمرين لتفاديها في حال وقوع حوادث حقيقية.

وأشار الرفاعي الى انه في نهاية العام الحالي سيتم ضمن الخطط الموضوعة تنفيذ العديد من التمارين التي تقوم بعملها ادارة الطوارئ الطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.

