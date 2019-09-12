وطن النهار

استقبل رئيس مجموعة بوخمسين السيد جواد بوخمسين بحضور رئيس التحرير عماد جواد بوخمسين صباح امس السفير الايراني لدى البلاد محمد ايراني في اول زيارة له لصحيفة «النهار» منذ توليه مهامه بالكويت حيث بحث الجانبان العلاقات بين البلدين ودور الاعلام في تطوير هذه العلاقات بحضور المستشار الاعلامي بالسفارة د. سمير ارشدي.

واكد السفير ايراني عمق العلاقات الكويتية الايرانية مشيرا الى انها علاقات اخوية مثمنا الدور الذي تقوم به الكويت في التهدئة في المنطقة.

واشاد ايراني بالتسامح والتعايش ما بين الاديان والطوائف في الكويت مثمنا دور رجال الامن في تنظيم الاحتفال بيوم عاشوراء.

واوضح ان الكويت تعد نموذجا لهذا التعايش في المنطقة مشيدا بحرص الحكومة الكويتية على الحفاظ على هذا التعايش والصورة المشرقة للكويت.

واشار الى انه قام بزيارات عديدة لعدد من الحسينيات الكويتية التي احتفلت بيوم عاشوراء مشيدا بما لاقاه من تنظيم محكم وتعاون مع رجال الامن واسلوب حضاري جرت فيه هذه الاحتفالات.

واشاد كذلك بالزيارة التي قام بها وزير خارجية بلده د. جواد ظريف الى الكويت وما لاقاه من ترحيب من قبل المسؤولين خصوصا من المسؤولين بوزارة الخارجية وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وجدد ايراني تأكيد بلاده على اقامة علاقات جيدة مع الكويت ودول المنطقة وما تطمح له ايران من التوقيع على اتفاقية عدم الاعتداء التي طرحت من قبل الوزير ظريف على دول المنطقة

واكد على ان للاعلام دورا في تطوير هذه العلاقات القوية والتاريخية منوها الى ان بلاده تبدي استعدادها للتعاون مع الكويت ودول المنطقة في اي شيء، كما اشاد بحكمة وحنكة سمو امير البلاد مشيدا بما يقوم به سموه من مجهودات لاستتباب الامن في المنطقة.

وجدد حرص بلاده على متابعة جميع رعاياها في جميع دول العالم وان اي شخص يثبت ان لديه اصولاً او وثائق ايرانية من حقه الحصول على الجنسية الايرانية موضحا ان هذا واجب تقوم به الحكومة الايرانية وفقا لما ينص عليه الدستور.

ونفى لـ «النهار» ان تكون بلاده قد تلقت اي قائمة من قبل الحكومة الكويتية بخصوص البدون، مؤكدا ان هذا الملف شأن داخلي كويتي ولا دخل لايران به وان ما قاله بخصوص حصول الجنسية لاي شخص يثبت ان لديه اصولاً او وثائق ايرانية وفق ما ينص عليه الدستور ينطبق على اي شخص في دول العالم وليس فقط في الكويت.

جواد بوخمسين: الكويت منذ تأسيسها لا تعرف النعرات الطائفية

رحب رئيس مجموعة بوخمسين القابضة السيد جواد بوخمسين بالسفير الايراني مؤكدا ان الكويت ومنذ تأسيسها بعيدة عن النعرات الطائفية وان هناك تعاونا وودا يربط الاسر الكويتية.

واوضح ان الحكومة الكويتية حتى قبل اعلان استقلال الكويت تمنح حرية المعتقد والاحتفال شريطة عدم اثارة النعرات الطائفية والكراهية.

وقال: الكويت نموذج للتعاون والتعايش والسلم وان حكامها حريصون على ان تكون وطنا للجميع دون تمييز او تفرقة.

واشاد بحرص سمو الامير الشيخ صباح الاحمد على ان تكون الكويت مركزاً للعمل الانساني والتعايش الديني مثمنا الدور الذي يقوم به سموه في رفع اسم الكويت عاليا ومتمنيا لسموه الشفاء العاجل.

واضاف جميع الكويتيين والمقيمين يتمنون لسموه الشفاء العاجل والجميع يدعون له بالشفاء من خلال الخطب واللقاءات لافتا الى ان الحسينيات شهدت الدعاء لسموه خلال احياء يوم عاشوراء.

عماد بوخمسين: نهج سمو الأمير يدعم تطوير العلاقات مع الدول

أكد رئيس تحرير «النهار» عماد جواد بوخمسين ان الصحافة الكويتية حريصة على تعزيز التعاون ما بين الكويت والدول الصديقة والشقيقة وان نهجها يتبع النهج العام للدولة ولسياستها الخارجية التي تتميز بالتوازن والرصانة والاعتدال.

واشار الى ان «النهار» تتبع نهج الاعتدال منذ انطلاقها وتحرص على عدم الاساءة للدول الصديقة والشقيقة كما اشاد بنهج سمو الامير الشيخ صباح الاحمد والقائمين على السياسة الخارجية الكويتية في تنمية وتطوير العلاقات مع الدول الجارة وعدم الدخول في اي صراعات قد تؤذي المنطقة وتزعزع امنها منوها الى ان نهج سمو الامير هو نهج الاعتدال والاستقرار متمنيا لسموه الشفاء العاجل.