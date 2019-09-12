وطن النهار

أكد المدير الاقليمي لوكالة أتو فرانس كريم ميكاشيرا أن اطلاق النسخة العربية من الموقع الفرنسي الرسمي للسياحة في فرنسا France.fr يناير الماضي ساعد على استقطاب عدد كبير من السياح من منطقة الخليج حيث عمل على توجيه السياح لأفضل الوجهات السياحية في فرنسا وابراز مختلف الفنون التي يمكن اكتشافها هناك.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في فندق كورت يارد ماريوت على هامش زيارتهم للكويت بعد جولة خليجية أن حوالي 60 ألف كويتي يزورون مختلف المدن الفرنسية سنويا

بدوره قال مدير قطاع السياحة في مدينة سانت تروبيز الفرنسية كلاودي مانيسكالكو أن سياحا من 85 دولة يزورون سانت تروبيز سنويا، لافتا الى أنهم يقومون بالاحصاءات الكاملة لمعرفة كل شيء عن هؤلاء السياح للعمل على التعرف على طلباتهم وما الذي يبحثون عنه.

وأضاف أن أعداد الكويتيين السياح في هذه المدينة يتزايد عاما بعد عام مؤكدا أن سانت تروبيز تهتم بنوعية السياح أكثر من العدد، حيث أن اجمالي السياح من دول العالم لهذه المدينة حوالي 6 ملايين سنويا على الرغم من مساحتها صغيرة.

وتابع هناك الكثير من الكويتيين يذهبون للمدن الكبيرة فقط في فرنسا وأن هدف حضوره للكويت هو تعريف الكويتيين ومكاتب السياحة في بما تزخر به هذه المدينة من مقومات سياحية مميزة،ولفت الى أنهم مدينة متخصصة بالرفاهية العالية ولذلك يعملون على أن يستقبل كل فندق لديهم نوعيات متشابهة من السياح من حيث طبيعة أعمالهم، لذلك تجد لديهم فنادق متخصصة لاستقبال السياح من المصرفيين فقط أو متخصصي الموضة فقط وهكذا.

من جهتها قالت مسؤولة ادارة التطوير الترفيهي في مطار تولوز اميلي بيرن أنه على الرغم من عدم وجود خطوط طيران مباشرة من مطار تولوز لنطقة الشرق الأ وسط الا أن سبب حضورها للكويت هو معرفتها أن الكويتيين مشهورون بأنهم هم من يفتتح المناطق الجديدة في العالم والجميع يتبعهم،لافتة الى أنها حرصت على الحضور لتعريف الشركات السياحية الكويتية بمناطق الجنوب الغربي لفرنسا وما تزخر به كون معظم الكويتيون يركزون في سياحتهم على المنطقة الشرقية في مناطق نيس وكان وباريس.

وذكرت أن مدينة تولوز قريبة جدا من الحدود الاسبانية وهي المكان الأمثل للسياحة العائلية مبينة أن هناك حوالي 30 رحلة طيران يومية من باريس لتولوز تستغرق الرحلة بحدود 50 دقيقة فقط. مشيرة الى انهم يسعون لفتح خط مباشر الى الكويت خصوصا وان مدينة تلوز هي مقر شركة ارباص.

