وطن النهار

التقت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري أمس الأول بلجان مدينة المطلاع وذلك لبحث آخر المستجدات التي تتعلق بالمشروع وجاء اللقاء في مكتبها بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بحضور مدير عام المؤسسة المهندس بدر الوقيان ونائب المدير العام ومدير ادارة التنفيذ المهندس علي الحبيل.

وتم التطرق خلال اللقاء للعديد من النقاط التي تشكل هاجساً للجان التطوعية في المطلاع وكذلك المواطنين مستلمي القسائم في المدينة حيث أكد المسؤولون بالمؤسسة أنهم لا يقبلون المساومة على تطبيق القانون الذي يحقق المصلحة العامة لجميع المواطنين وهم ملتزمون بالشروط التعاقدية الملزمة لكل المقاولين دون تمييز أو تفرقة.

وقال رئيس لجان المطلاع مشعل الهاجري: إن الهاجس الأول الذي يشغل كل مستلمي القسائم في المطلاع هو تاريخ أوامر البناء وترتيب تسليم اوامر البناء للضواحي الثمانية قام المسؤولون وعلى رأسهم وزيرة الاسكان بالاجابة على كل تلك التساؤلات بكل صدق وشفافية دون ملل رغم كثرة الأسئلة والاستفسارات الأمر الذي جعل الاجتماع يتجاوز الساعة والنصف وهذا ما عهدناه من المسؤولين في المؤسسة ذلك أن أبواب مكاتبهم مفتوحة للجميع وأضاف أن مقاول العقد الثاني طالب بتمديد زمني وجارٍ دراسة الطلب وفي حال استحقاقه سيتم الموافقة عليه بشكل رسمي وفي نفس السياق أقدم المقاول على اعتماد خزانات الترشيح للمدينة وفي حال اعتمادها ستسهم في رفع نسبة انجاز الأعمال وتعويض جزء كبير من التعثر كما أكدوا لنا انهم سيقومون بتسليم الأراضي لبلدية الكويت فور استلامها من المقاول الصيني وسيتم منح أوامر البناء للسادة المواطنين وفق الجدول الزمني للتوزيعات.

وفيما يتعلق بمحطة الصرف الصحي قال الناطق الرسمي للجنة مدينة المطلاع المهندس خالد العتيبي: ان وزارة الأشغال ستقوم بطرح المشروع في عام 2021 وستعمل على تنفيذ 9 محطات صرف مؤقتة لحين الانتهاء من المحطة الرئيسة وقد أكدوا لنا المسؤولون انه تم التنسيق مع هيئة الزراعة بشكل رسمي لتولي مهمة استخدام المياه لتنفيذ الحزام الشجري لتفادي تكرار ما حدث في المشاريع السابقة وأضاف ان البدل الخارجي هو أحد أهم مطالبات المواطنين حيث أكد لنا المسؤولون انه لا يمكنهم تجاوز القوانين كما وعدونا باعادة النظر في الموضوع في حال وجود مسوّغ قانوني يستدعي ذلك أما بخصوص نقص مادة البيتومين في السوق الكويتي فان هذا الأمر الذي ينذر بمزيد من التأخير في تنفيذ سفلتة شوارع المطلاع كان ردهم علينا انه امر طبيعي ولا يدعو للقلق حيث لديهم القدرة على ايجاد مصادر بديلة في حال استدعى الأمر لذلك وختم حديثه قائلاً: مشروع المطلاع هو مشروع دولة ويجب على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية التعاون مع الاسكان من أجل انجازه بالشكل الأمثل والذي يطمح له المواطن الكويتي.

