وطن النهار

عقدت لجنة متابعة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي اجتماعاً امس الاربعاء حضره اعضاء اللجنة مدير ادارة التنظيم في الجهاز التنفيذي محمد الزعبي، لمناقشة آخر المستجدات التي تمت على دراسة المخطط الهيكلي للدولة 2040.

وطالبت اللجنة من الجهاز التنفيذي الاستعجال في العرض المرئي للمخطط، والذي تم تحديد اجتماع له الاربعاء 2 اكتوبر القادم، على ان يتضمن شرحا تفصيليا لمراحل انجاز المشروع وكذلك تقسيم عرض التصورات لأجهزة الدولة على جلسات متفرقة حتى الوصول لنهاية المخطط الهيكلي الرابع للدولة.

إلى ذلك وافقت لجنة محافظة الأحمدي في المجلس برئاسة العضو فهيد المويزري في اجتماعها امس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة المنقف قطعة (63).

وأجلت اللجنة طلب بلدية الكويت تخصيص موقع للمقاولين الذين لهم عقود مع البلدية، وطلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية زحزحة توسعة مسجد ومواقف سيارات مقررة لمسجد عبدالعزيز بن باز القائم بمنطقة شرق الأحمدي قطعة 2، وطلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة الفحيحيل على الشريط الساحلي بجوار النادي البحري بمساحة 2500 متر مربع، وطلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشان استحداث مواقف سيارات بمساحة 1020 مترا مربعا لخدمة مسجد مفرح محمد المطيري في منطقة فهد الأحمد قطعة 3، وطلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة المهبولة قطعة 1 مقابل الفنطاس الزراعية امتداد شارع 102.

وقام رئيس لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي احمد هديان العنزي وعضو المجلس د. حسن كمال بجولة ميدانية في محافظة الجهراء صباح امس برفقة مدير فرع بلدية المحافظة ثامر المطيري، وذلك بهدف الاطلاع على مجريات العمل في فرع الجهراء الى جانب زيارة ميدانية الى منتزة الجهراء القومي.

وقال رئيس لجنة الجهراء احمد الهديان العنزي ان المنتزه القومي في المحافظة مستغل دون وجه حق وسنعد به تقرير في المجلس البلدي، موضحا ان موقع المنتزه أعد سنة 1999 ليكون حديقة عامة تحمل من التراث الكويتي ولكن للاسف لم يتم استخدامه وهناك تعطيل كبير من الجهات المعنية، مضيفا ان المباني المتواجدة داخل المنتزه اصبحت سكن للعزاب.

وأشار العنزي الى انه سيتم الاجتماع مع الجهات المسؤولة عن المشروع لمعرفة العراقيل التي تعيق تطويره كما سيتم متابعة جميع الاجراءات الى ان يتم الاهتمام به والبدء بتطويره وازالة المباني العشوائية.

هذا وقام مدير فرع بلدية الجهراء ثامر المطيري بعمل جلسة تعريفية بأقسام البلدية في محافظة الجهراء لأعضاء البلدي وشرح الدور الرقابي والخطط المستقبلية لتطوير سير العمل

من جانبه قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال ان محافظة الجهراء تعتبر من اكبر المحافظات في الكويت، مشيرا الى ان البلدية لها دور كبير في المساهمة في تنظيم هذه المحافظة الى جانب الخدمات الواسعة التي تقدمها، مضيفاً ان هناك تطورا وتحولا كبيرا قادما لمحافظة الجهراء وبالاخص فيما يتعلق بالمدن الاسكانية مثل مشروع مدينة المطلاع الاسكاني ومدينة جنوب سعد العبدالله الاسكاني وتسعى البلدية لازالة جميع العوائق بالتعاون مع الجهات المعنية ليتم استغلالها في أسرع وقت.

وذكر كمال ان لدى البلدية في الجهراء مهاما عديدة وعبئا كبيرا بعد مشاكل تعمل على حلها ابرزها التشوينات ولاشك انهم قادرون بالروح الشبابية على تذليل العراقيل، موضحاً ان الدور الرقابي للبلدية مهم ويجب ان يكون مفعلا اكثر وعليها استخدام التكنولوجيا خاصة في المناطق المفتوحة في المحافظة.

