وطن النهار

أكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي خلال اجتماعه بمكتب المجلس ظهر امس الاربعاء انه تم رفض كتاب مدير الإدارة القانونية بشأن إضافة بندين لجدول أعمال الجلسة الرئيسة بصفة دائمة والاكتفاء بمدة الـ 60 يوما الموجودة بالوضع الحالي.

وقال العتيبي انه تم النظر في موضوع الكتاب المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي والخاص بتوصية المؤتمر الأول للمجلس البلدي الأول وعمل كتب للجهات المشاركة وتقديم الشكر والتقدير لها.

وحول تقرير مشاركة وفد المجلس البلدي في المؤتمر السنوي الـ20 للبنك الدولي عن الأراضي والفقر، اوضح العتيبي انه تمت احالة الموضوع للمجلس وعرض في الجلسة الرئيسة، مبينا انه تمت احالة برنامج المجلس البلدي من مشروع ميزانية بلدية الكويت. 2021/2020 الى اللجنة القانونية والمالية تمهيداً لعرضه على المجلس، مشيرا في الختام الى انه تمت احالة موضوع تقرير عن زيارة مصانع اعادة التدوير للنفايات الى المجلس لعرضه في الجلسة الرئيسة.

