عربيات ودوليات

جدة - كونا: دانت منظمة التعاون الإسلامي امس بأشد العبارات اعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه». واكدت المنظمة في بيان صحافي ان هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الامن الدولي رقما 242 و338. وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.يوسف العثيمين ان المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية في الدول الاعضاء بطلب من المملكة العربية السعودية لبحث هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي.

