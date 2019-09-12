عربيات ودوليات

عمان- أ. ف. ب: اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه بأنه «تصعيد خطير يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع». وقال الصفدي الموجود حاليا في القاهرة لحضور اجتماعات جامعة الدول العربية حسب ما نقل عنه بيان صادر عن الخارجية الأردنية، إن «الاردن يدين عزم نتانياهو ضم المستوطنات الإسرائيلية وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاردن وشمال البحر الميت ويعتبره تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع».

