عربيات ودوليات

دان وزراء الخارجية العرب بشدة اعلان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو نيته ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 الى السيادة الإسرائيلية. جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية العرب عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. وقال المجلس إن هذا الاعلان يشكل «تطورا خطيرا وعدوانا اسرائيليا جديدا باعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن (242 و338)». واعتبر ان هذه التصريحات «انما تقوض فرص احراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة». وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الاسرائيلية الجديدة على نحو مكثف واتخاذ كافة الاجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة الاسرائيلية أحادية الجانب.وحمل الحكومة الاسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة «غير القانونية وغير المسؤولة» ليؤكد على تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعه وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير واقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1968 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

