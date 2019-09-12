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مصر: المؤبد لـ 11 من قيادات «الإخوان»


عاقبت محكمة مصرية، أمس، 11 متهمًا من جماعة الإخوان المسلمين بالسجن المؤبد 25 عامًا، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، ورجلها القوي خيرت الشاطر، ضمن القضية المعروفة بـ«التخابر مع حماس». الحكم طال أيضًا قيادات الجماعة، محمد سعد الكتاتني وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، الذين أُدينوا بـ«التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان». وقضت المحكمة بسجن مُشدد مدته 10 سنوات بحق 3 متهمين، و7 سنوات لمتهمين اثنين، فيما برأت 6 آخرين.


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