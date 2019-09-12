عربيات ودوليات

واشنطن- كونا: غادر مستشار الأمن القومي الأميركي المقال جون بولتون البيت الأبيض وسط «خلافات جوهرية» مع الرئيس دونالد ترامب حول الملفات الكبرى للسياسة الخارجية. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ان هناك «خلافات جوهرية حول كيفية التعامل مع تحديات السياسة الخارجية الكبرى مثل ايران وكوريا الشمالية وأفغانستان» بين ترامب وبولتون.

من جهتها ذكرت شبكة «سي ان ان» الأميركية أن بولتون كان على خلاف مع وزير الخارجية مايك بومبيو كما كان أيضا على خلاف مع كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفاني. وأضافت الشبكة أن بولتون أبدى اعتراضا على اجتماع سري كان من المقرر أن يعقده الرئيس في منتجع كامب ديفيد مع قادة في حركة طالبان قبل أن يعلن ترامب يوم الأحد الماضي الغاءه ومعروف عن ترامب أنه لايحب المسؤولين الذين يبدون اعتراضات على سياساته. ونقلت «سي ان ان» عن مصدرين مطلعين ان ترامب وبولتون دخلا في «جدال ساخن» حول قرار الرئيس لقاء قادة من حركة طالبان.واعتبرت صحيفة «فورين بوليسي» أن اللقاء الذي لم يعقد أظهر «تصدعات جديدة» داخل فريق السياسة الخارجية للرئيس مشيرة الى موقف بولتون من اللقاء. وقال النائب الرئيس للمتحدثة باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي لقناة «فوكس نيوز» الأميركية ان سياسات وأولويات بولتون لم تكن «متوافقة» مع وجهات نظر ترامب. وأضاف جيدلي «الرئيس يريد أشخاصا لايتفقون معه لكنه هو الذي يحدد السياسات..يريد فريقه أن يدعمه..يريد شخصا يمكنه تنفيذ أجندته». وكان جيدلي قد اعلن للصحافيين في البيت الأبيض أن ترامب عين تشارلز كوبرمان مستشارا للأمن القومي بالوكالة وكان كوبرمان نائبا لبولتون. وشدد على عدم وجود مشكلة بين ترامب وبولتون موضحا «انهما فقط لا يتفقان على الكثير من القضايا». وتجنب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض الدخول في أسباب اقالة بولتون وقال للصحافيين انه سيترك ذلك للرئيس. لكن بومبيو اعترف بأنه على خلاف مع بولتون حول بعض القضايا موضحا أنهما اختلفا «مرات عدة». وتأتي اقالة بولتون قبل أسبوع من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قال ترامب انه لايمانع أن يلتقي على هامشها مع الرئيس الايراني حسن روحاني. وذكرت شبكة (فوكس نيوز) أن بولتون دعا الى «توخي الحذر» بشأن استراتيجية الرئيس مع كوريا الشمالية وقرار ترامب العام الماضي بسحب القوات الأميركية من سورية.

