عربيات ودوليات

طهران الوكالات: انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة أمس لفرضها عقوبات جديدة على بلاده على الرغم من رحيل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الذي وصفه بأنه «أكبر داعية للحرب». وكتب ظريف على تويتر وأضاف «التعطش للحرب والضغوط القصوى ينبغي أن تزول مع غياب أكبر داعية للحرب (بولتون)». وكانت الخارجية الايرانية رفضت التعليق على اقالة بولتون. وكتب عباس الموسوي، المتحدث باسم الخارجية الايرانية في تغريدة عبر «تويتر» أن ظريف، وردا على طلب مراسل أميركي التعليق على طرد بولتون، قال: «لن نصدر أي بيان حول الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأميركية».

