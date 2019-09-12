loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ظريف: «التعطش للحرب» ينبغي أن يزول مع غياب بولتون


طهران الوكالات: انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة أمس لفرضها عقوبات جديدة على بلاده على الرغم من رحيل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الذي وصفه بأنه «أكبر داعية للحرب». وكتب ظريف على تويتر وأضاف «التعطش للحرب والضغوط القصوى ينبغي أن تزول مع غياب أكبر داعية للحرب (بولتون)». وكانت الخارجية الايرانية رفضت التعليق على اقالة بولتون. وكتب عباس الموسوي، المتحدث باسم الخارجية الايرانية في تغريدة عبر «تويتر» أن ظريف، وردا على طلب مراسل أميركي التعليق على طرد بولتون، قال: «لن نصدر أي بيان حول الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأميركية».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة