عربيات ودوليات

موسكو- أ.ف.ب: أعلنت روسيا أمس أنها «لاتتوقع» أي تحسن في العلاقات مع واشنطن بعد اقالة جون بولتون مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين «لا أعتقد أن وجود أو اقالة أي مسؤول حتى وان كان مسؤولا بهذا المستوى، يمكن أن يحدث تغييرا كبيرا على الترتيبات المتعلقة بالسياسة الخارجية الأميركية». وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد صرح في وقت سابق لوكالة أنباء نوفوستي «شهدنا في الماضي أكثر من مرة أن التغييرات في الادارة الأميركية لم تفض الى أي تحسن. لهذا السبب ليس لدينا أي توقعات من هذه التغييرات». وأضاف «نحكم على الأفعال لا على التصريحات أو النوايا. عندما نرى تقدماً، عندها يمكننا أن نقول أن شيئاً ما قد تغير». وأعلن الرئيس ترامب الثلاثاء اقالة بولتون، أحد صقور السياسة الخارجية الذي اختلف معه بشأن عدد من القضايا بما فيها ايران وكوريا الشمالية. توترت العلاقات بين موسكو وواشنطن التي بلغت أدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، بسبب الخلافات بشأن أوكرانيا واتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

