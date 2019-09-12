الاخيرة

قالت وزارة التجارة الصناعة أنها تقود تحركا رقابيا موسعا للقضاء على أسواق البضائع المقلدة، وذلك في مختلف القطاعات، مؤكدة أن آثار انتشار البضائع المزورة سلبية وكبيرة على البيئة والصحة والاقتصاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها أمهلت تجار البضائع المقلدة ثلاثة أسابيع لإزالة المخالفات، مشددة على أنه في حالة التمادي في المخالفة ستقوم الوزارة بمصادرة البضائع المزورة وسيتم غلق المحل إداريا.

وأشارت إلى أن الحملة التي تقودها لا تقتصر على سوق الملابس والأحذية فقط بل تتضمن قائمة طويلة من البضائع المغشوشة منها قطاع البرمجيات وقطع الغيار وغيرها من البضائع التي تؤثر على الصناعات الوطنية لكثرة وجودها ورخص أسعارها والتي تشكل عاملاً مدمراً للاقتصاد الوطني وفعلاً يساند الجريمة المنظمة والأنشطة غير القانونية بشكل مباشر.

ولفتت الوزارة إلى أن انتشار البضائع المزيفة يخالف أبسط حقوق الملكية الفكرية لما تشكله من قرصنة واضحة لحقوق الملكية، مضيفاً أن الوزارة ماضية في حملتها على الجهات المخالفة.

وأفادت بأن مراقبي التجارة سجلوا خلال الأيام الماضية محاضر وإقرارات لشريحة واسعة من المحلات ببيع البضائع المقلدة، مؤكداً أن حملة الوزارة بهذا الشأن ممتدة وتهدف لتفكيك هذه السوق.

