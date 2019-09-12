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حققت أغنية «3 دقات» أكثر من نصف مليار مُشاهدة على قناته على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك خلال عامين فقط.

وكانت الأغنية، للفنان المصري، الشهير باسم أبو، طرحت في أكتوبر 2017، وشوهدت على نطاق واسع، كما تمت ترجمتها إلى عدة لغات.

وظهرت «3 دقات» للمرة الأولى في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي.

وبحسب مصادر صحافية مصرية باتت «3 دقات» أول أغنية مصرية تحصد هذه النسبة وفي تلك الفترة الوجيزة.

ونقلت المصادر عن مؤلفها، السيناريست تامر حبيب، قوله: «هذه هي المرة الأولى التي أكتب فيها أغاني، وكنت في جلسة دردشة مع أبو، وقال لي إنه لديه لحن لكن لا توجد كلمات له».

وأضاف «في اليوم التالي، كنا على موعد في منزل الفنانة منة شلبي، وسمعت اللحن وأعجبت به جدا، وبدأنا في كتابة الكلمات، وانتهينا في 3 ساعات فقط».

