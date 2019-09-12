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القاهرة- الوكالات: للمرة الأولى في مصر أقامت محافظة البحر الأحمر مزارا سياحيا لمعدات حربية تحت الماء.

وأعلنت المحافظة في بيان رسمي أنه تم إنشاء المزار بالتنسيق مع القوات المسلحة، لخلق مناطق غوص جديدة ومجابهة الطلب المتزايد على رياضة الغوص بالبحر الأحمر.

وقالت إن المعدات الحربية وصلت، الثلاثاء، مدينة الغردقة، حيث سيتم إنزال دبابات ومعدات تابعة للجيش المصري في قاع البحر الأحمر، مضيفة أن المشروع يعتمد على إغراق معدات ومركبات حربية استغنى عنها الجيش بأماكن مختلفة بالبحر، وسيتم تثبيت هذه المعدات في القاع بشكل مناسب لتسهيل الغطس من جانب الزائرين.

وقال اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن المشروع يعد الأول من نوعه في مصر، ويهدف لجذب عدد كبير من السياح، مشيرا إلى أنه يندرج ضمن خطة المحافظة لتطوير المنتج السياحي من خلال استغلال البحار والشواطئ والجزر المحيطة.

وأضاف أن فكرة المشروع تهدف لأن يكون لها مردود اقتصادي، مشيرا إلى أن موقع المزار السياحي تم اختياره بالنظر إلى أعلى معايير حماية البيئة البحرية، والتأكد من أن المكان آمن للغواصين.

