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توصل باحثون إلى أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة نهارية مرة أو مرتين أسبوعيا هم أقل عرضة لخطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة 50% تقريبا، مقارنة بأولئك الذين لا ينامون أبدًا خلال اليوم.

ووفقاً لموقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، وجدت دراسة أن القيلولة أكثر من مرتين فى الأسبوع لم يكن لها فوائد أخرى على صحة القلب. وأكد الباحثون أن قلة النوم تزيد من خطر تصلب الشرايين، وهو تراكم للكوليسترول في شرايين الجسم ما يؤدى إلى تضييقه وتصلبه.

وقال العلماء إن الوقت المثالى للنوم هو ثماني ساعات في الليلة، ويمكن أن تكون القيلولة أداة لمساعدة الأشخاص على الوصول إلى هذا الرقم إذا فاتهم ذلك فى الليلة السابقة.

وكشف الباحثون أن الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ويعانون من توقف التنفس الشديد أثناء النوم، ما زالوا معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ويوصي الخبراء، في الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية «Heart»، بضرورة الحصول على قسط جيد من النوم ليلا ونهارا، واتباع نصائح نمط الحياة المتمثل في الوجبات الغذائية الجيدة ومستويات النشاط اللائق.

