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الوفيات


احمد محمد المنصور 93 عاما، شيع، الرجال: مشرف، ق 5، ش 7، ج 1، م 8، ت: 99785663، النساء: مشرف، ق 6، ش 6، م 55، ت: 99099016.
محمد حسين علي سالم 57 عاما، شيع، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 94128286، النساء: القرين، ق 1، ش 2، م 21، ت: 97678203.
عبدالرحمن عنيزان صالح الرشيدي 48 عاما، شيع، الرجال: اشبيلية، ق 1، ش 128، م 5، ت: 99889020، النساء: اشبيلية، ق 1،
ش 128، م 7.
طيبه خالد الزيد الخالد، أرملة فهد مشعان خضير المشعان 87 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: القادسية، ق 2، شارع حمد الخالد، ديوان الخالد، م 35، ت: 22527511، النساء: السالمية، ق 11، شارع خالد الزيد الخالد، م 4، ت: 25615205.
كلثم حسن محمد الفيلي 82 عاما، شيعت، الرجال: المنصورية، حسينية الياسين، ت: 97899978، النساء: الرميثية، ق 8، شارع اسامة بن زيد، م 5، مجلس الفيلي.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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