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كشف قائد نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي أنه كان يتمنى عودة نيمار دا سيلفا إلى صفوف النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدا في الوقت ذاته أن برشلونة قادر على الفوز بالألقاب من دون النجم البرازيلي.

وأوضح ميسي في مقابلة مع صحيفة سبورت الكتالونية نشرت امس، أن عودة نيمار الذي كان في برشلونة بين عامي 2013 و2017 قبل أن ينتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي، يمكنها فقط أن تقوي بطل إسبانيا. وقال: «سأشعر بالسعادة إذا عاد نيمار»، مضيفا :»أنا أتفهم الناس الذين لم يكونوا موافقين على ذلك. هذا أمر طبيعي بعد كل ما حدث حول نيمار، الطريقة التي غادر بها الفريق، الطريقة التي تخلى بها عنَّا». وتابع: «لكن عندما تنظر إلى الناحية الرياضية، بالنسبة إلي نيمار هو أحد أفضل اللاعبين في العالم ومن الواضح أنه سيحسن فرصنا في تحقيق النتائج التي نريدها».وسعى برشلونة جاهدا هذا الصيف لتلبية رغبة نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، بالعودة الى ملعب «كامب نو» الذي تركه عام 2017 للانتقال الى سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، إلا أنه عجز عن التوصل الى اتفاق مع إدارة النادي الباريسي.وأردف ميسي قائلا: «لست مستاء. كنت أتمنى لو عاد إلى صفوفنا وتواجد معنا، ولكن كما قلت، لدينا فريق استثنائي لخوض تحدي الفوز بجميع الألقاب، حتى بدونه».

ونفى ميسي التقارير التي أفادت أنه استخدم نفوذه في محاولة لإجبار مجلس إدارة برشلونة على إتمام الصفقة، وقال: «هنا، لست أنا من يعطي الأوامر. لم نقل أبدًا أنه كان يجب التعاقد معه مجددا. لم نطالب بأي شيء».وأبرز قائلا: «لا أعرف ما إذا كان النادي (برشلونة) يرغب في عودته. ما أعرفه هو أن نيمار كان يرغب في ذلك بشدة. لكنني أتفهم أنه من الصعب جدا التفاوض مع باريس سان جرمان».وكان رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو استبعد الأسبوع الماضي أن يضغط بقوة من أجل ضم نيمار في فترة الانتقالات الشتوية، مشيرا الى ان النادي قد يعود مجددا للتفاوض مع النادي الباريسي في صيف 2020.

وكشف بارتوميو أن النجم البرازيلي «قام بكل شيء» للعودة الى فريقه السابق، لكن برشلونة «لم يستطع تلبية مطالب» النادي الباريسي.لكن والد نيمار الذي يتولى أيضا إدارة أعماله، كشف في تصريحات الثلاثاء لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية أن «المفاوضات بين الناديين لم تنته. أي برازيلي لا يريد أن يكون سوى في المكان حيث يشعر بالسعادة، وهو كان سعيدا في برشلونة».وتابع «عندما يسأله أصدقاؤه إذا ما كان يريد العودة (الى برشلونة)، يشعر بالحزن» لأنه لم يحصل على رغبته هذا الصيف.

من جانب آخر، اعتبر ميسي، أن بداية فريقه لهذا الموسم سيئة للغاية، لكنه أعاد ذلك إلى كم الإصابات بالفريق، وغياب أكثر من عنصر أساسي.ولم يجمع برشلونة حتى الآن سوى 4 نقاط من أول 3 مباريات، حيث خسر أمام اتلتيك بلباو، ثم فاز على بيتيس، قبل أن يتعادل مع أوساسونا.

وقال ميسي: «لا داعي للقلق، صحيح البداية سيئة، لكن ذلك يعود لحدوث العديد من الإصابات داخل صفوف الفريق، وغياب العديد من اللاعبين الأساسيين».

وافاد: «هذه البداية سيئة للغاية، والآن، وبعد هذا الفاصل (التوقف الدولي) يتعين علينا استغلال ما حدث لتقوية أنفسنا، والعودة للفوز بالمباريات».

وأظهر ميسي رغبة كبيرة في الفوز بلقب دوري ابطال اوروبا، قائلًا: «في بداية كل موسم، نقول نفس الشيء دائمًا، لكنه حقيقة، نريد الفوز بكل شيء، هيا نحاول، ونقدم كل ما لدينا، ثم ننتظر لنرى ما يمكن أن يحدث خلال الموسم».

وطمأن ميسي جمهور برشلونة حول إصابته، قائلًا: «أشعر بتحسن، الحقيقة أن الوضع كان سيئًا جدًا، لأن الإصابة التي لحقت بي في التدريب الأول كانت بسيطة للغاية، وعندما اعتقدت أنني بخير، شاركت في إحدى الجلسات التدريبية قبل مباراة بيتيس، فازداد الوضع سوءًا».

وتابع: «لن أغامر مجددًا، سأعود عندما اتأكد أنني تخلصت من الإصابة تمامًا، لأن تكرارها سيؤدي لغيابي فترة طويلة للغاية».

وواصل: «أتدرب منفردًا حتى الآن، لا يوجد تاريخ محدد للعودة، لكنني سأعود عندما أكون جاهزًا 100%.وأفاد: «من المؤكد عدم تواجدي في مباراة فالنسيا، وسنرى ما إذا كنت سأعود ضد بوروسيا أو غرناطة.. ليس لدي تاريخ محدد».

ويرى ميسي أن فريقه قدم موسمًا ماضيا رائعًا، ما أفسده هو مباراة آنفيلد أمام ليفربول في إياب نصف نهائي الأبطال.وفاز برشلونة في الذهاب بثلاثية نظيفة، قبل أن يتلقى هزيمة مذلة في مباراة الإياب بنتيجة 0-4 أطاحت به من البطولة.وقال: «في الواقع، لم يكن عامًا عظيمًا بسبب الطريقة التي انتهى بها، لكننا قدمنا موسمًا رائعًا حتى آخر مباراتين، بعد ذلك جاء ليفربول، وأقصانا من دوري الأبطال، في وقت كنا فيه جيدين جدًا، لنخسر كل شيء، ويظهر موسمنا وكأنه سيئ».

